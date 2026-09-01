ÉVASION JAPONAISE PASS REVE Couladère

Informations pratiques

Couladère

ÉVASION JAPONAISE

PASS REVE 5 Impasse du Port Couladère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre de son projet « Voyage Ici et Ailleurs Destination Japon », le Jardin Enchan’thé vous propose, en partenariat à avec Pass’Rêve, une évasion Japonaise le 19 Septembre de 14h à 22h: des ateliers, un spectacle, repas et concert

Le 19 septembre, de 14h à 22h, laissez-vous transporter au pays du Soleil-Levant à l’occasion d’une journée placée sous le signe de la découverte et du partage. Dans le cadre du projet « Voyage Ici et Ailleurs – Destination Japon », le Jardin Enchan’thé, en partenariat avec Pass’Rêve, vous propose une immersion japonaise ponctuée d’ateliers, de spectacles, d’un repas et d’un concert.

Une belle occasion de découvrir la culture japonaise dans une ambiance festive et conviviale ! .

PASS REVE 5 Impasse du Port Couladère 31220 Haute-Garonne Occitanie lejardinenchanthe@orange.fr

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English :

As part of its « Travel Here and Elsewhere: Destination Japan » project, Jardin Enchan’th%E9, in partnership with Pass’R%EAve, invites you to a Japanese getaway on September 19 from 2:00 p.m. to 10:00 p.m.: workshops, a show, a meal, and a concert

L’événement ÉVASION JAPONAISE Couladère a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE