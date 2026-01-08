Évasion nature Le salon outdoor Polydôme Clermont-Ferrand

Évasion nature Le salon outdoor

Polydôme Place du 1er Mai Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Évasion Nature Le salon outdoor est un événement imaginé pour tous les passionnés d’activités en pleine nature

.

Polydôme Place du 1er Mai Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@salondesvoyages.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Évasion Nature The outdoor trade show is an event designed for all outdoor enthusiasts:

L’événement Évasion nature Le salon outdoor Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-06 par Clermont Auvergne Volcans