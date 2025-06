Évasion photographique à la médiathèque de Varetz une immersion poétique dans la nature corrézienne Place Henri de Jouvenel Varetz 2 juillet 2025 07:00

Corrèze

Évasion photographique à la médiathèque de Varetz une immersion poétique dans la nature corrézienne Place Henri de Jouvenel Médiathèque Varetz Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-02

Une immersion poétique dans la nature corrézienne

La médiathèque vous convie à un véritable voyage à travers l’exposition ÉVASION, signée par le photographe Philippe Aillot. Les visiteurs sont invités à découvrir, aux heures d’ouverture de la médiathèque et en entrée libre, une série de clichés qui célèbrent la beauté simple et saisissante de la nature.

Philippe Aillot capture avec sensibilité des instants suspendus un bleuet entrelacé dans les blés, une marguerite dans la lumière, un chemin qui serpente… Ces photographies, à la fois authentiques et poétiques, sont de véritables fenêtres ouvertes sur l’évasion. Elles invitent à la contemplation, à la rêverie, mais aussi à l’imagination que se passe-t-il juste après le déclic ? À chacun d’imaginer la suite… Le public aura la chance de rencontrer Philippe Aillot et d’échanger lors du vernissage prévu le vendredi 4 juillet à 18h .

Place Henri de Jouvenel Médiathèque

Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 47 53 mediatheque@varetz.com

English : Évasion photographique à la médiathèque de Varetz une immersion poétique dans la nature corrézienne

German : Évasion photographique à la médiathèque de Varetz une immersion poétique dans la nature corrézienne

Italiano :

Espanol : Évasion photographique à la médiathèque de Varetz une immersion poétique dans la nature corrézienne

L’événement Évasion photographique à la médiathèque de Varetz une immersion poétique dans la nature corrézienne Varetz a été mis à jour le 2025-06-25 par Brive Tourisme