Saône-et-Loire

Forêt domaniale de Cluny Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

2025-05-18

2025-06-29

2025-07-20

2025-08-03

2025-09-07

Évadez vous…

Pour vous reconnecter à la nature, à la forêt et à votre être profond accompagné des sons et des vibrations d’instruments de musique du monde.

Cette évasion vous invite à une marche méditative et contemplative guidée et accompagnée de temps de musique intuitive.

Le lieu exact, à proximité de Cluny, sera précisé aux participants(es) une semaine avant la date.

Prévoyez d’être bien chaussé et d’être habillé en fonction de la météo. Prévoir également une bouteille d’eau.

Comme nous sommes dépendant de la météo, en cas de mauvais temps, la sortie pourra être annulée . 50 EUR.

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription Forêt domaniale de Cluny

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 94 51 88 contact@pierreperrin.fr

