Évasion sous les tropiques

Chemin de Villegongis Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-21 2027-02-24

Partez à la découverte des serres municipales et notamment de leurs collections tropicales.

On y cultive avec patience & amour les plantes et fleurs qui ornent les massifs de Châteauroux et de plusieurs autres communes de l’agglomération. Pénétrez dans l’univers préservé des serres municipales en compagnie de François Telefunko, responsable du Centre horticole. Découvrez avec lui la magnifique serre de collection où sont conservées de superbes plantes tropicales, dont certaines sont en voie de disparition. Parcourez également les serres de production à la rencontre des plantes qui ornent nos villes ! 5 .

Chemin de Villegongis Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Discover the municipal greenhouses and their tropical collections.

L’événement Évasion sous les tropiques Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-06 par OT Châteauroux Berry Tourisme