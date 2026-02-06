Evasion Vignoble et Cognac | COGNAC DE LUZE Angeac-Champagne
140 rue de la Bonne Chauffe Angeac-Champagne Charente
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : Samedi 2026-04-01
fin : 2026-10-31
2026-04-01
Profitez d’une promenade champêtre de 2km au cœur de nos vignes et découvrez nos pratiques viticoles pour le vignoble de demain. La visite se poursuit sur notre site d’élaboration et se terminera par la dégustation de nos cognacs et notre miel de fleurs.
140 rue de la Bonne Chauffe Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 82 81 68 visites@boinaud.com
English : Vineyard and Cognac Escape | Maison Boinaud
Enjoy a 2km walk through our vineyards and discover our viticultural practices for tomorrow’s vineyard. The tour continues to our production site, and ends with a tasting of our cognacs and flower honey.
