Evasions hors du temps Médiathèque Albert Camus Marmande
Evasions hors du temps Médiathèque Albert Camus Marmande samedi 4 octobre 2025.
Evasions hors du temps Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne
Entrée gratuite, réservation conseillées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:45:00
Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:45:00
Débat rencontre avec des auteurs autour de deux tables rondes :
-
La bibliothèque à remonter le temps : le passé est une source inépuisable d’inspiration. Comment les romans s’emparent-ils de l’histoire ou de la mythologie pour mieux leur rendre hommage… ou pour mieux les détourner ?
-
Les avenirs de l’imaginaire : I.A., bouleversements, menaces… À l’heure ou les scénarios de science-fiction ne nous ont jamais paru si proches, quels futurs pour les auteurs et autrices de l’imaginaire ?
Avec la participation des auteurs suivants : Elisabeth Ebory, Nelly Chadour, Alex Nikolavitch, Nicolas Texier, Melchior Ascaride, Jeanne-Mariem Correze
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553201230 http://www.mairie-marmande.fr Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et XVIIe siècle.
Biblis en folie 2025
@LesUkronautes