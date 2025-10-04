Evasions hors du temps Médiathèque Albert Camus Marmande

Evasions hors du temps Médiathèque Albert Camus Marmande samedi 4 octobre 2025.

Entrée gratuite, réservation conseillées

Débat rencontre avec des auteurs autour de deux tables rondes :

La bibliothèque à remonter le temps : le passé est une source inépuisable d’inspiration. Comment les romans s’emparent-ils de l’histoire ou de la mythologie pour mieux leur rendre hommage… ou pour mieux les détourner ?

Les avenirs de l’imaginaire : I.A., bouleversements, menaces… À l’heure ou les scénarios de science-fiction ne nous ont jamais paru si proches, quels futurs pour les auteurs et autrices de l’imaginaire ?

Avec la participation des auteurs suivants : Elisabeth Ebory, Nelly Chadour, Alex Nikolavitch, Nicolas Texier, Melchior Ascaride, Jeanne-Mariem Correze

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553201230 http://www.mairie-marmande.fr Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et XVIIe siècle.

