Évasion(s), Luynes

Exposition croisée de sculptures de Sarah Scouarnec et de peintures d’Aurélie Suzanon

Vernissage?: mardi 27 janvier 2026 19h00

Évasion(s) tisse un pont sensible entre deux univers artistiques où matière et métamorphose dialoguent pour mieux questionner notre rapport au réel, invitant le visiteur à se perdre dans un voyage introspectif.

D’un côté, Sarah Scouarnec sculpte en terre cuite ou bronze des figures humaines inspirées du Surréalisme, du Symbolisme et de la Mythologie, révélant les dualités de l’âme à travers des détails expressifs. De l’autre, Aurélie Suzanon (A.S. Art Design) crée des œuvres abstraites mêlant sable, plâtre et pigments, où la couleur devient paysage émotionnel, guidée par un geste intuitif et les matières naturelles. .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Cross exhibition of sculptures by Sarah Scouarnec and paintings by Aurélie Suzanon

Opening: Tuesday, January 27, 2026 7:00 pm

