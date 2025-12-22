Évasion(s), Luynes
Évasion(s), Luynes mercredi 28 janvier 2026.
Évasion(s)
Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-28
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-01-28
Exposition croisée de sculptures de Sarah Scouarnec et de peintures d’Aurélie Suzanon
Vernissage?: mardi 27 janvier 2026 19h00
Évasion(s) tisse un pont sensible entre deux univers artistiques où matière et métamorphose dialoguent pour mieux questionner notre rapport au réel, invitant le visiteur à se perdre dans un voyage introspectif.
D’un côté, Sarah Scouarnec sculpte en terre cuite ou bronze des figures humaines inspirées du Surréalisme, du Symbolisme et de la Mythologie, révélant les dualités de l’âme à travers des détails expressifs. De l’autre, Aurélie Suzanon (A.S. Art Design) crée des œuvres abstraites mêlant sable, plâtre et pigments, où la couleur devient paysage émotionnel, guidée par un geste intuitif et les matières naturelles. .
Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Cross exhibition of sculptures by Sarah Scouarnec and paintings by Aurélie Suzanon
Opening: Tuesday, January 27, 2026 7:00 pm
