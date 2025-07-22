Evaux en Fêtes : Chaîne de l’Eau au Verger CROSS FRUIT, le verger Genève

Evaux en Fêtes : Chaîne de l’Eau au Verger 22 juillet et 3 septembre CROSS FRUIT, le verger

Début : 2025-07-22T14:00:00 – 2025-07-22T18:00:00

Fin : 2025-09-03T14:00:00 – 2025-09-03T18:00:00

Avec l’association Least (laboratoire écologie et art pour une société en transition)

Programme

Dans le cadre d’Evaux en Fêtes, l’association least propose 10 ateliers, destinés aux familles, dont la Chaîne de l’Eau au verger (22 juillet et 3 septembre de 14h00 à 18h00). Ensemble, les participantes et participants prendront soin du CROSS FRUIT, le verger – arrosage, geste arboricoles et dégustation des premiers fruits au rendez-vous !

Evaux en Fêtes

Le Parc des Evaux s’anime à nouveau autour d’une programmation riche et variée, pensée pour ravir petits et grands, dans sa nouvelle édition d’Evaux en Fêtes ! De mai à octobre 2025, la Fondation des Evaux, en collaboration avec ses partenaires, offre plus d’une trentaine d’évènements alliant nature, culture et sport, proposés à un large public familial. Une invitation à (re)découvrir le plus grand parc urbain de Suisse.

CROSS FRUIT, le verger
ch. François-Chavaz 147
Genève 1213
Genève

Venez prendre soin de CROSS FRUIT, le verger ! Arrosage, geste arboricoles et dégustations des premiers fruits au rendez-vous

