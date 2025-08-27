Evaux en Fêtes : Visite aux abeilles du rucher Parc des Evaux Genève

CHF 5.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-27T09:00:00 – 2025-08-27T10:30:00

Avec la Fondation Arches des Abeilles

Programme

Nous commencerons par une présentation du rôle des abeilles sur notre planète et de leurs organisation.

Vous serez habillés avec de vraies combinaisons professionnelles, et munis de gants en cuir pour les découvrir dans leur habitat (30 minutes).

Nous travaillons à mains nues, calme et discipline sont attendues pour le confort de tous.

Consignes pour l’habillage :

Chaussures fermées obligatoires, les baskets sont bienvenues.

Élastique pour les cheveux longs

Pantalons ou shorts, préférables aux jupes pour les jeunes filles.

Attention : bien mentionner la taille de l’enfant dans l’__inscription pour la combinaison d’apiculteur.

Le Parc des Evaux s’anime à nouveau autour d’une programmation riche et variée, pensée pour ravir petits et grands, dans sa nouvelle édition d’Evaux en Fêtes ! De mai à octobre 2025, la Fondation des Evaux, en collaboration avec ses partenaires, offre plus d’une trentaine d’évènements alliant nature, culture et sport, proposés à un large public familial. Une invitation à (re)découvrir le plus grand parc urbain de Suisse.

Parc des Evaux Onex Genève 1213 Genève

Une immersion en pleine nature au cœur de la vie des abeilles au rucher au Parc des Evaux

DR