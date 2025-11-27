EVE LA MARKA – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

EVE LA MARKA Début : 2026-02-20 à 22:00. Tarif : – euros.

Révélation de la dernière saison de ???????????????? ??´???????? sur Netfliix, Eve La Marka débarque en showcase à l’Espace Republic Corner le 20 février prochain… et ça va faire ah, ra-ta-ta-ta-ta !Infos pratiques Espace Republic Corner22h – 3h3016€ avec conso avant 23h 19€ avec conso après 23hRestauration et bar sur placeParking gratuitArrêt Republic IEnvie de co-voiturer ? C’est ici : https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2ftogetzer.com%2ferc&umid=3e371fb4-c7e0-404b-b9fd-e5d87ce0bbe5&rct=1763544681&auth=50b83597f23775970b1475a87fe14cae344ed03e-a372e52810a86aed20feabfffca3560abfaea6adSuivez-nous sur les réseaux : @urbancornerpoitiersConso hors pinte de bière, cocktail, spiritueux supérieur, bouteille

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86