Eve Risser et Naïny Diabaté ANW BE YONBOLO La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Eve Risser et Naïny Diabaté ANW BE YONBOLO

Samedi 21 février 2026 de 19h à 22h. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Les contrastes sont précieux. En musique, ils sont source d’inspiration. Eve Risser et Naïny Diabaté, compositrices et cheffes d’orchestre à l’origine de Kogoba Basigui, union du Red Desert Orchestra et du Kaladjula Band, réduisent l’énergie de 16 musiciennes et musiciens à un duo et récital piano-voix. Cette musique mandingue en format libre, à la fois concentrée et explosive, aborde des thèmes des droits des femmes, la protection des enfants et leur dignité, l’importance de la coexistence.



Car Anw be yonbolo veut dire On est ensemble en langue bambara. Et il est question d’une rencontre des générations autant que des cultures. Avec sororité, Risser au piano et Diabaté au chant portent leurs héritages (celui des compositeurs européens et américains, celui des griots et de générations de musiciens du Mali) vers de nouveaux continents. Imaginaires et bien réels. Méditatifs et dansants



Ce duo a jailli naturellement de l’envie de revenir à la source du programme Kogoba Basigui l’union du Red Desert Orchestra mené par Risser et du Kaladjula Band dirigé par Diabaté. Les deux compositrices font confluer leur parcours dans un récital puissant où tous les possibles d’un piano-voix sont explorés, afin de donner un souffle nouveau à une musique mandingue en format libre, à la fois concentrée et explosive, conçu pour et par les femmes afin de conter leur histoire.

Le concert est en partenariat avec BE FREE. .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 11 61 contact@lameson.com

English :

Eve Risser and Naïny Diabaté: ANW BE YONBOLO

