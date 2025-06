Eveil à la ferme Buchy 20 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Eveil à la ferme Buchy Seine-Maritime

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-30 11:30:00

2025-07-20

2025-07-26

2025-07-30

2025-08-09

2025-08-16

Dessine-moi un mouton, vous accueille pour plusieurs ateliers

Les ateliers durent 1h30 environ. Tarif unique de 15€ par enfant. Un accompagnant gratuit, 5€ par adulte supplémentaire.

Les frères et sœurs plus jeunes ou plus âgés payent leur place et participent à l’atelier également.

Pensez aux vêtements qui ne craignent pas, et des chaussures adaptées ! Vous venez dans une ferme où les animaux vivent dehors toute l’année ! ​En cas de pluie ponctuelle, l’atelier est maintenu.

​Eveil à la ferme (2 ans 5 ans)

Ces ateliers sont inspirés des principes de Maria Montessori « Apprends-moi à faire seul ». Ainsi, ils visent à développer la confiance en soi, la concentration, l’observation et invitent l’enfant à l’apprentissage autonome. Ces moments permettent également d’appréhender les habiletés sociales.

Auprès des animaux, les enfants font des découvertes sensorielles et commencent ou améliorent leur langage. Grâce à des activités et jeux d’éveil, ils développent leurs sens aux cotés de nos animaux.

Ainsi ils découvrent par exemple que le poil doux du chien ou du lapin est tout à fait différent de celui du poney, de la chèvre et encore plus du cochon ! Ils sentent la douceur des plumes des poules …

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie

English : Eveil à la ferme

Dessine-moi un mouton, welcomes you to several workshops

Workshops last about 1h30. Single fee of 15? per child. One accompanying adult free, 5? per additional adult.

Younger or older siblings pay their own way and take part in the workshop too.

Don’t forget sturdy clothes and suitable footwear! You’ve come to a farm where the animals live outside all year round… In the event of occasional rain, the workshop will continue.

eveil à la ferme (2 5 years)

These workshops are inspired by the principles of Maria Montessori: « Teach me to do things on my own ». They aim to develop self-confidence, concentration and observation skills, and encourage independent learning. They also provide an opportunity to learn social skills.

With the animals, children make sensory discoveries and begin or improve their language skills. Through early-learning activities and games, they develop their senses alongside our animals.

For example, they discover that the soft fur of a dog or rabbit is quite different from that of a pony, goat or even a pig! They can feel the softness of chicken feathers…

German :

Dessine-moi un mouton, heißt Sie zu mehreren Workshops willkommen

Die Workshops dauern etwa 1,5 Stunden. Der Preis beträgt 15? pro Kind. Eine Begleitperson ist kostenlos, jeder weitere Erwachsene zahlt 5 ?

Jüngere oder ältere Geschwister bezahlen ihren Platz und nehmen ebenfalls am Workshop teil.

Denken Sie an unempfindliche Kleidung und geeignete Schuhe! Sie kommen auf einen Bauernhof, auf dem die Tiere das ganze Jahr über im Freien leben. Bei Regen findet der Workshop statt.

erwachen auf dem Bauernhof (2 Jahre 5 Jahre)

Diese Workshops orientieren sich an den Prinzipien von Maria Montessori: « Lehre mich, es allein zu tun ». So zielen sie auf die Entwicklung von Selbstvertrauen, Konzentration, Beobachtung ab und laden das Kind zum selbstständigen Lernen ein. Diese Momente ermöglichen es auch, soziale Fertigkeiten zu erlernen.

In der Nähe von Tieren machen die Kinder Sinneserfahrungen und beginnen oder verbessern ihre Sprache. Durch Aktivitäten und Spiele entwickeln sie ihre Sinne an der Seite unserer Tiere.

So entdecken sie zum Beispiel, dass das weiche Fell eines Hundes oder Kaninchens ganz anders ist als das eines Ponys, einer Ziege oder eines Schweins! Sie riechen die weichen Federn von Hühnern …

Italiano :

Disegnami una pecora vi dà il benvenuto a diversi laboratori

I laboratori durano circa 1 ora. Costo una tantum di € 15 per bambino. Un adulto accompagnatore è gratuito, 5 € per ogni adulto in più.

I fratelli e le sorelle più piccoli o più grandi pagano il biglietto e partecipano al laboratorio.

Non dimenticate l’abbigliamento protettivo e le calzature adatte! Venite in una fattoria dove gli animali vivono all’aperto tutto l’anno… In caso di pioggia occasionale, il laboratorio continuerà.

eveil à la ferme (2 anni 5 anni)

Questi laboratori si ispirano ai principi di Maria Montessori: « Insegnami a fare le cose da solo ». Mirano a sviluppare la fiducia in se stessi, la concentrazione e la capacità di osservazione e incoraggiano i bambini a imparare in modo indipendente. Offrono inoltre l’opportunità di apprendere le abilità sociali.

Con gli animali, i bambini fanno scoperte sensoriali e iniziano o migliorano le loro capacità linguistiche. Attraverso attività e giochi di apprendimento precoce, sviluppano i loro sensi insieme ai nostri animali.

Ad esempio, scoprono che la morbida pelliccia di un cane o di un coniglio è completamente diversa da quella di un pony, di una capra o persino di un maiale! Possono sentire la morbidezza delle piume del pollo…

Espanol :

Dibújame una oveja, te da la bienvenida a varios talleres

Los talleres duran aproximadamente una hora y media. Tarifa única de 15? por niño. Un adulto acompañante gratis, 5? por adulto adicional.

Los hermanos menores o mayores pagan su entrada y también participan en el taller.

¡No olvides ropa protectora y calzado adecuado! Vienes a una granja donde los animales viven al aire libre todo el año… En caso de lluvia ocasional, el taller continuará.

eveil à la ferme (2 años 5 años)

Estos talleres se inspiran en los principios de Maria Montessori: « Enséñame a hacer las cosas por mí mismo ». Su objetivo es desarrollar la confianza en uno mismo, la concentración y la capacidad de observación, y animar a los niños a aprender de forma independiente. También ofrecen la oportunidad de aprender habilidades sociales.

Con los animales, los niños hacen descubrimientos sensoriales e inician o mejoran sus habilidades lingüísticas. A través de actividades y juegos de aprendizaje temprano, desarrollan sus sentidos junto a nuestros animales.

Por ejemplo, descubren que el suave pelaje de un perro o un conejo es completamente distinto del de un poni, una cabra o incluso un cerdo Pueden sentir la suavidad de las plumas de las gallinas…

L’événement Eveil à la ferme Buchy a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin