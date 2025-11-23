Eveil à la ferme Buchy

Eveil à la ferme

La Grande Loge Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 11:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Dessine-moi un mouton, vous accueille pour plusieurs ateliers

Les ateliers durent 1h30 environ. Tarif unique de 15€ par enfant. Un accompagnant gratuit, 5€ par adulte supplémentaire.

Les frères et sœurs plus jeunes ou plus âgés payent leur place et participent à l’atelier également.

Pensez aux vêtements qui ne craignent pas, et des chaussures adaptées ! Vous venez dans une ferme où les animaux vivent dehors toute l’année ! ​En cas de pluie ponctuelle, l’atelier est maintenu.

​Eveil à la ferme (2 ans 5 ans)

Ces ateliers sont inspirés des principes de Maria Montessori Apprends-moi à faire seul . Ainsi, ils visent à développer la confiance en soi, la concentration, l’observation et invitent l’enfant à l’apprentissage autonome. Ces moments permettent également d’appréhender les habiletés sociales.

Auprès des animaux, les enfants font des découvertes sensorielles et commencent ou améliorent leur langage. Grâce à des activités et jeux d’éveil, ils développent leurs sens aux cotés de nos animaux.

Ainsi ils découvrent par exemple que le poil doux du chien ou du lapin est tout à fait différent de celui du poney, de la chèvre et encore plus du cochon ! Ils sentent la douceur des plumes des poules … .

La Grande Loge Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie

