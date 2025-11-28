Eveil à la lecture (0-3 ans) Place du commerce Plumaugat

Eveil à la lecture (0-3 ans)

Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 11:00:00

fin : 2025-11-28 12:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Découvrir ses premiers livres

Animation autour du livre pour les tout-petits histoires, chansons et devinettes en collaboration avec Solène, animatrice du RPE.

Sur inscription obligatoire auprès du RPE ou de la médiathèque pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .

Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Eveil à la lecture (0-3 ans) Plumaugat a été mis à jour le 2025-11-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme