Eveil à la lecture (0-3 ans) Place du commerce Plumaugat

Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-06 11:00:00
fin : 2026-03-06 12:00:00
2026-03-06
Découvrir ses premiers livres
Animation autour du livre pour les tout-petits histoires, chansons et devinettes en collaboration avec Solène, animatrice du RPE.
Sur inscription obligatoire auprès du RPE ou de la médiathèque pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18
