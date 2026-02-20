Eveil à la lecture (0-3 ans) Place du commerce Plumaugat

Eveil à la lecture (0-3 ans)

Médiathèque Plumaugat

Début : 2026-03-06 11:00:00

fin : 2026-03-06 12:00:00

2026-03-06

Découvrir ses premiers livres

Animation autour du livre pour les tout-petits histoires, chansons et devinettes en collaboration avec Solène, animatrice du RPE.

Sur inscription obligatoire auprès du RPE ou de la médiathèque pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .

Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18

