Eveil à la lecture (0-3 ans) Place du commerce Plumaugat
Eveil à la lecture (0-3 ans) Place du commerce Plumaugat vendredi 5 juin 2026.
Plumaugat
Eveil à la lecture (0-3 ans)
Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 11:00:00
fin : 2026-06-05 12:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Découvrir ses premiers livres
Animation autour du livre pour les tout-petits histoires, chansons et devinettes en collaboration avec Solène, animatrice du RPE.
Sur inscription obligatoire auprès du RPE ou de la médiathèque pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18
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English :
L’événement Eveil à la lecture (0-3 ans) Plumaugat a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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