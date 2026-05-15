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Eveil à la lecture (0-3 ans) Place du commerce Plumaugat

Eveil à la lecture (0-3 ans) Place du commerce Plumaugat vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Place du commerce

Adresse : Médiathèque

Ville : 22250 Plumaugat

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Plumaugat

Eveil à la lecture (0-3 ans)

Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 11:00:00
fin : 2026-06-05 12:00:00

Date(s) :
2026-06-05

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Animation autour du livre pour les tout-petits histoires, chansons et devinettes en collaboration avec Solène, animatrice du RPE.

Sur inscription obligatoire auprès du RPE ou de la médiathèque pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.   .

Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18 

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English :

L’événement Eveil à la lecture (0-3 ans) Plumaugat a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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