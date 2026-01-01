Eveil à la lecture Rue de la Ville Chérel Caulnes
Eveil à la lecture Rue de la Ville Chérel Caulnes mardi 27 janvier 2026.
Eveil à la lecture
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d'Armor
2026-01-27 10:45:00
2026-01-27
2026-01-27
Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts en collaboration avec l’animatrice du RPE.
Sur inscription obligatoire pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d'Armor Bretagne
