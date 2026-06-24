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Eveil à la nature 0-3 ans Winkel

Eveil à la nature 0-3 ans Winkel vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
12 rue de la birgmatt
Ville
68480 Winkel
Département
Haut-Rhin
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Winkel

Eveil à la nature 0-3 ans

12 rue de la birgmatt Winkel Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-03 11:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Une activité douce et ludique pour éveiller les sens
et la créativité des jeunes enfants.

Sur inscription.
Favoriser la créativité et l’imagination grâce aux éléments naturels, à travers des activités de motricité fine et globale, du jeu libre, des explorations sensorielles, des histoires autour du vivant et des temps de relaxation.   .

12 rue de la birgmatt Winkel 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20  rpe@cc-sundgau.fr

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English :

A gentle, fun activity to stimulate the senses
and creativity in young children.

Registration required.

L’événement Eveil à la nature 0-3 ans Winkel a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Sundgau