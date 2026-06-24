Winkel

Eveil à la nature 0-3 ans

12 rue de la birgmatt Winkel Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-03 11:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Une activité douce et ludique pour éveiller les sens

et la créativité des jeunes enfants.

Sur inscription.

Favoriser la créativité et l’imagination grâce aux éléments naturels, à travers des activités de motricité fine et globale, du jeu libre, des explorations sensorielles, des histoires autour du vivant et des temps de relaxation. .

12 rue de la birgmatt Winkel 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 rpe@cc-sundgau.fr

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English :

A gentle, fun activity to stimulate the senses

and creativity in young children.

Registration required.

L’événement Eveil à la nature 0-3 ans Winkel a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Sundgau