Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Eveil à l’anglais BigoudEnglish Playgroup

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Esther & Daniela accueillent les familles pour un moment d’éveil à la langue anglaise.

Le public est invité à découvrir la richesse d’une langue, le temps d’une matinée.

Un moment d’éveil à l’anglais proposé par BigoudEnglish.

Dans le cadre de la programmation Enquêtes en médiathèque

Pour les enfants de 0 à 5 ans Sur inscription.

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

