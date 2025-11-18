Éveil à l’anglais pour les enfants Association Equilibre Royan
Éveil à l’anglais pour les enfants
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-18 10:00:00
L’atelier d’éveil à l’anglais est l’occasion idéale pour initier en douceur votre enfant à une nouvelle langue, à travers des activités ludiques et adaptées à son âge
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
The English Awakening Workshop is the ideal opportunity to gently introduce your child to a new language through fun, age-appropriate activities:
German :
Der Englisch-Workshop ist die ideale Gelegenheit, Ihr Kind mithilfe von spielerischen und altersgerechten Aktivitäten sanft an eine neue Sprache heranzuführen:
Italiano :
Il laboratorio introduttivo di inglese è l’occasione ideale per introdurre delicatamente il bambino a una nuova lingua attraverso attività divertenti e adatte alla sua età:
Espanol :
El taller de iniciación al inglés es la oportunidad ideal para introducir suavemente a su hijo en un nuevo idioma mediante actividades divertidas y adecuadas a su edad:
