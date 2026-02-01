Eveil à l’argile animation poterie pour enfants Atelier Grain d’argile Saint-Martin-sous-Montaigu

Eveil à l’argile animation poterie pour enfants

As-tu déjà essayé de créer des formes avec la terre ? Je te propose de faire connaissance avec l’argile qui se prête si bien au modelage. Tes mains seront le principal outil pour fabriquer tes pièces. A chaque stage, je te présenterai un thème mais ton imagination sera la bienvenue. Je serai là pour t’aider à réaliser tes créations. Ensuite, tu pourras ajouter des décors faits d’empreintes, de terres colorées … Et si tu es patient quand tous tes objets seront secs, je les cuirai dans mon four de potier. Ainsi transformés, tu pourras les garder à vie !

Au choix, une ou deux séances d’une durée de 2 ou 3 heures.

Séances pour enfants à partir de 6 ans et séances pour famille (couple adulte+enfant) .

Atelier Grain d’argile 10 rue des blés Saint-Martin-sous-Montaigu 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 64 43 09 marylene.cuny@free.fr

