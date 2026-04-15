Éveil à l’art : à la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 11:15 – 12:00

Gratuit : non 6€ (enfant non-résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche)Gratuit pour l’adulte accompagnantSur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 4

Une balade contée et sensorielle où les tout-petits suivent « Petit nuage » à travers les oeuvres du musée à la recherche des arcs-en-ciel. Une première rencontre douce et imaginaire avec l’art abstrait, entre couleurs, gestes et émerveillement.Durée : 45mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/



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