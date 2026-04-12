Éveil à l’art : à la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Éveil à l’art : à la recherche des arcs-en-ciel (2/4 ans) 15 – 24 avril Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

6€ (enfant non-résident de la métropole nantaise)

4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)

2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche)

Gratuit pour l’adulte accompagnant

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T11:15:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T11:15:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00

Une balade contée et sensorielle où les tout-petits suivent « Petit nuage » à travers les oeuvres du musée à la recherche des arcs-en-ciel. Une première rencontre douce et imaginaire avec l’art abstrait, entre couleurs, gestes et émerveillement.

Durée : 45mn

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/ »}]

Le musée propose aux enfants de 2 à 4 ans, accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur famille, une première découverte des espaces et des collections, tout en douceur.