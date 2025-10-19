Éveil à l’art : Le voyage de Laszlo (2/4 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Éveil à l’art : Le voyage de Laszlo (2/4 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 11:15 – 12:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche)Gratuit pour l’adulte accompagnant. En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 4

Le musée propose aux enfants de 2 à 4 ans, accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur famille, une première découverte des espaces et des collections, tout en douceur.Depuis son grand château, Laszlo le perroquet rêve de visiter un pays chaud ! L’aideras-tu à préparer son voyage ?Pour les 2/4 ans accompagnés d’un adulte.Durée : 45mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-ateliers