Eveil art plastique Feuille blanche café noir Paris

Les petits explorent les couleurs, les matières et les formes à travers des activités simples et sensorielles, adaptées à leur âge. L’objectif : stimuler leur curiosité, développer leurs sens et partager un moment complice avec le parent.

Pas besoin de “savoir faire” : ici, on touche, on découvre, on s’amuse !

1 samedi matin par mois.

Un premier pas tout en douceur dans l’univers créatif Avec nos ateliers d’éveil a l’art plastique.

Le samedi 21 février 2026

de 10h30 à 12h32

payant

18mois-2ans : 30min

10h30 – 11h

Tarif 12€

2-3ans : 45min

11h – 11h45

Tarif 15€

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T11:30:00+01:00

fin : 2026-02-21T13:32:00+01:00

Date(s) : 2026-02-21T10:30:00+02:00_2026-02-21T12:32:00+02:00

Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



Afficher la carte du lieu Feuille blanche café noir et trouvez le meilleur itinéraire

