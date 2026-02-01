Eveil art plastique Feuille blanche café noir Paris

Eveil art plastique Feuille blanche café noir Paris

Eveil art plastique Feuille blanche café noir Paris samedi 21 février 2026.

Les petits explorent les couleurs, les matières et les formes à travers des activités simples et sensorielles, adaptées à leur âge. L’objectif : stimuler leur curiosité, développer leurs sens et partager un moment complice avec le parent.

Pas besoin de “savoir faire” : ici, on touche, on découvre, on s’amuse !

1 samedi matin par mois.

Un premier pas tout en douceur dans l’univers créatif Avec nos ateliers d’éveil a l’art plastique.
Le samedi 21 février 2026
de 10h30 à 12h32
payant

18mois-2ans : 30min 
10h30 – 11h
Tarif 12€

2-3ans : 45min
11h – 11h45
Tarif 15€

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T11:30:00+01:00
fin : 2026-02-21T13:32:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T10:30:00+02:00_2026-02-21T12:32:00+02:00

Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

Eveil art plastique


Afficher la carte du lieu Feuille blanche café noir et trouvez le meilleur itinéraire