Eveil art plastique Feuille blanche café noir Paris
Eveil art plastique Feuille blanche café noir Paris samedi 21 février 2026.
Les petits explorent les couleurs, les matières et les formes à travers des activités simples et sensorielles, adaptées à leur âge. L’objectif : stimuler leur curiosité, développer leurs sens et partager un moment complice avec le parent.
Pas besoin de “savoir faire” : ici, on touche, on découvre, on s’amuse !
1 samedi matin par mois.
Un premier pas tout en douceur dans l’univers créatif Avec nos ateliers d’éveil a l’art plastique.
Le samedi 21 février 2026
de 10h30 à 12h32
payant
18mois-2ans : 30min
10h30 – 11h
Tarif 12€
2-3ans : 45min
11h – 11h45
Tarif 15€
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T11:30:00+01:00
fin : 2026-02-21T13:32:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T10:30:00+02:00_2026-02-21T12:32:00+02:00
Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
Afficher la carte du lieu Feuille blanche café noir et trouvez le meilleur itinéraire