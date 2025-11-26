ÉVEIL ARTISTIQUE Cessenon-sur-Orb
ÉVEIL ARTISTIQUE Cessenon-sur-Orb mercredi 26 novembre 2025.
ÉVEIL ARTISTIQUE
8 rue des Saignes Cessenon-sur-Orb Hérault
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Découverte d’un mouvement artistique le fauvisme
Duo parent-enfant, à partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription
L’univers du papier
de9h30 à 10h15 (0-3 ans)
de 10h30 à 11h15 (3-6 ans)
Animé par Sophie (Miala Illustration)
Gratuit, sur inscription .
8 rue des Saignes Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 38 47 56
English :
Discover an artistic movement: Fauvism
Parent-child duo, ages 6 and up
Free, registration required
German :
Entdeckung einer künstlerischen Bewegung: der Fauvismus
Eltern-Kind-Duett, ab 6 Jahren
Kostenlos, nach Anmeldung
Italiano :
Alla scoperta di un movimento artistico: il Fauvismo
Duo genitori e figli, a partire dai 6 anni
Gratuito, iscrizione obbligatoria
Espanol :
Descubrir un movimiento artístico: el fauvismo
Dúo de padres e hijos, a partir de 6 años
Gratuito, previa inscripción
