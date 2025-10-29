Éveil artistique sur l’automne Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

2025-10-29

Sofie Olleval, médiatrice artistique et éducatrice de jeunes enfants, revient pour un nouvel atelier à partager avec les enfants. La thématique du jour portera sur l’automne.

Pour les 8 mois à 4 ans. .

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95

