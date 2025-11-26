Eveil au breton Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Eveil au breton Rue des Carmes Pont-l’Abbé mercredi 26 novembre 2025.
Eveil au breton
Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-11-26 11:00:00
2025-11-26
Stalioù lenn e brezhoneg
Degemeret e voc’h, c’hwi hag ho familh, gant Camille ha Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn evit ober un tañvañ eus ar brezhoneg.
Lenn albomoù, rimadelloù, kanaouennoù ha perak pas c’hoarioù!
Pedet eo an dud d’ober anaoudegezh gant pinvidigezeh ar yezh ur mintinvezh pad.
Evit ar vugale Gwelloc’h eo en em enskrivañ.
Eveil au breton
Camille et Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn
accueille les familles pour un moment d’éveil à la langue bretonne.
Lecture d’albums, comptines, chants…
Le public est invité à découvrir la richesse d’une langue, le temps d’une matinée.
Pour les enfants Sur inscription.
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
