Eveil au breton Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Eveil au breton Rue des Carmes Pont-l’Abbé mercredi 29 avril 2026.

Eveil au breton

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Stalioù lenn e brezhoneg

Degemeret e voc’h, c’hwi hag ho familh, gant Camille ha Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn evit ober un tañvañ eus ar brezhoneg.

Lenn albomoù, rimadelloù, kanaouennoù ha perak pas c’hoarioù!

Pedet eo an dud d’ober anaoudegezh gant pinvidigezeh ar yezh ur mintinvezh pad.

Gwelloc’h eo en em enskrivañ.

Eveil au breton

Camille et Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn

accueille les familles pour un moment d’éveil à la langue bretonne.

Lecture d’albums, comptines, chants…

Le public est invité à découvrir la richesse d’une langue, le temps d’une matinée.

Animé par Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn.

Gratuit Public jeunesse à partir de 3 ans   .

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eveil au breton

L’événement Eveil au breton Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden

Prochains événements à Pont-l'Abbé