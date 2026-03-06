Eveil au breton Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l'Abbé Finistère
2026-04-29
2026-04-29
2026-04-29
Stalioù lenn e brezhoneg
Degemeret e voc’h, c’hwi hag ho familh, gant Camille ha Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn evit ober un tañvañ eus ar brezhoneg.
Lenn albomoù, rimadelloù, kanaouennoù ha perak pas c’hoarioù!
Pedet eo an dud d’ober anaoudegezh gant pinvidigezeh ar yezh ur mintinvezh pad.
Gwelloc’h eo en em enskrivañ.
Camille et Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn
accueille les familles pour un moment d’éveil à la langue bretonne.
Lecture d’albums, comptines, chants…
Le public est invité à découvrir la richesse d’une langue, le temps d’une matinée.
Animé par Ti brezhoneg ar Vro Vigoudenn.
Gratuit Public jeunesse à partir de 3 ans .
