Eveil au jardin musical La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Eveil au jardin musical La Cabane Villeneuve-sur-Lot jeudi 12 février 2026.
Eveil au jardin musical
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 11:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Christophe Leblond assure tous les sons, les bruitages, les chansons et même les images !
Dans son jardin musical on croit entendre le chant des roses comme les bruissements des pissenlits.
De 0 à 3 ans, durée 45 minutes.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67
English : Eveil au jardin musical
Christophe Leblond provides all the sounds, sound effects, songs and even images!
In his musical garden, you can hear roses singing and dandelions rustling.
Ages 0 to 3, duration: 45 minutes.
L’événement Eveil au jardin musical Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot