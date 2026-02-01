Eveil au jardin musical La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Eveil au jardin musical

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-12 11:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Christophe Leblond assure tous les sons, les bruitages, les chansons et même les images !

Dans son jardin musical on croit entendre le chant des roses comme les bruissements des pissenlits.

De 0 à 3 ans, durée 45 minutes.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Eveil au jardin musical

Christophe Leblond provides all the sounds, sound effects, songs and even images!

In his musical garden, you can hear roses singing and dandelions rustling.

Ages 0 to 3, duration: 45 minutes.

