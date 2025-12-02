Eveil aux livres La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Eveil aux livres La Cabane Villeneuve-sur-Lot mardi 2 décembre 2025.
Eveil aux livres
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Lecture d’albums, musique, découvrir et aimer lire ensemble.
De 0 à 3 ans.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Eveil aux livres
Reading albums, music, discovering and enjoying reading together.
Ages 0 to 3.
