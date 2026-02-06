Eveil aux livres La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Eveil aux livres

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Emilie Remblière vient tous les mois avec ses albums jeunesse et sa guitare, ses drôles de voix, sa théâtralité, ses coussins et son tempérament généreux comment résister à l’envie de lire des livres après ça ?

6 mois et plus, durée 35 minutes.

Emilie Remblière vient tous les mois avec ses albums jeunesse et sa guitare, ses drôles de voix, sa théâtralité, ses coussins et son tempérament généreux comment résister à l’envie de lire des livres après ça ?

6 mois et plus, durée 35 minutes. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eveil aux livres

Emilie Remblière comes every month with her children’s books and her guitar, her funny voice, her theatricality, her cushions and her generous temperament: how can you resist reading books after that?

6 months and up, duration: 35 minutes.

L’événement Eveil aux livres Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot