Éveil aux poneys Saint-Thonan
Éveil aux poneys Saint-Thonan mardi 17 février 2026.
Éveil aux poneys
5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère
Début : 2026-02-17 10:15:00
fin : 2026-02-24 11:45:00
2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26
Les jardins de l’Éveil proposent un atelier en famille pour entrer en contact avec le poney et son environnement.
Formule duo parent-enfant, pour les enfants de moins de 4 ans.
Durée 30 min, ateliers proposés de 10h15 à 11h45. .
5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40
