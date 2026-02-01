Éveil aux poneys

5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:15:00

fin : 2026-02-24 11:45:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26

Les jardins de l’Éveil proposent un atelier en famille pour entrer en contact avec le poney et son environnement.

Formule duo parent-enfant, pour les enfants de moins de 4 ans.

Durée 30 min, ateliers proposés de 10h15 à 11h45. .

5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Éveil aux poneys

L’événement Éveil aux poneys Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-02-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS