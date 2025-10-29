Éveil corporel parents/enfants 1 à 3 ans Planète Bien-Etre Rouen

Éveil corporel parents/enfants 1 à 3 ans Planète Bien-Etre Rouen mercredi 29 octobre 2025.

Éveil corporel parents/enfants 1 à 3 ans

Planète Bien-Etre 13 Rue Racine Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 11:15:00

2025-10-29

Pour les aider à faire plus ample connaissance avec leur corps, Planète Bien-Etre vous propose des activités d’éveil en famille de façon ponctuelle ou annuelle.

Inscriptions obligatoires au 02 35 88 09 98.

Tarif 10€ par duo .

Planète Bien-Etre 13 Rue Racine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 88 09 98 planetebienetre@orange.fr

