Éveil corporel parents/enfants 1 à 3 ans Planète Bien-Etre Rouen
Éveil corporel parents/enfants 1 à 3 ans Planète Bien-Etre Rouen mercredi 29 octobre 2025.
Éveil corporel parents/enfants 1 à 3 ans
Planète Bien-Etre 13 Rue Racine Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 10:30:00
fin : 2025-10-29 11:15:00
Date(s) :
2025-10-29
Pour les aider à faire plus ample connaissance avec leur corps, Planète Bien-Etre vous propose des activités d’éveil en famille de façon ponctuelle ou annuelle.
Inscriptions obligatoires au 02 35 88 09 98.
Tarif 10€ par duo .
Planète Bien-Etre 13 Rue Racine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 88 09 98 planetebienetre@orange.fr
English : Éveil corporel parents/enfants 1 à 3 ans
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Éveil corporel parents/enfants 1 à 3 ans Rouen a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Rouen tourisme