Éveil des sens au musée Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Éveil des sens au musée

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 11:00:00

fin : 2026-04-14 12:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Pour une première expérience tout en douceur, le musée ouvre ses portes aux tout-petits (6 mois 3 ans) et à leurs parents. Un moment complice pour observer de grandes œuvres colorées, toucher des matières, écouter des comptines et s’émerveiller dans un joyeux tourbillon de foulards colorés. Une invitation à un premier dialogue avec l’art, où l’on chante, on touche et l’on rêve ensemble.

Animation proposée dans le cadre du festival des trop petits

Gratuit sur réservation auprès du quai des arts .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

English : Éveil des sens au musée

L’événement Éveil des sens au musée Argentan a été mis à jour le 2025-12-11 par Terres d’Argentan Intercom