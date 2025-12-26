ÉVEIL DES SENS, Montpellier

ÉVEIL DES SENS

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2026-02-04

fin : 2026-05-06

Le plaisir de découvrir avec les tout-petits !

Un moment chaleureux pendant lequel les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs familles (grands frères/sœurs bienvenus) viennent découvrir le plaisir des mots, des images et des sons, mais aussi bouger, toucher, goûter, sentir….

Séances spéciales du 18 mars (durée 30 minutes)

Venez découvrir l’OA-livre, grand livre en bois invitant aux récits imaginaires. Pouvant se déplier, se retourner, se traverser, il laisse apparaître de mystérieux paysages. Ce projet a été conçu en 2024 par l’artiste plasticien Julien Martinez pour Graines d’Histoires, le comité de pilotage petite enfance de la médiathèque départementale. L’OA‑livre c’est une découverte à partager, un livre qui se lit avec les yeux, les mains et l’imaginaire

Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation) .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

The pleasure of discovering with toddlers!

