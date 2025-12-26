ÉVEIL DES SENS, Montpellier
ÉVEIL DES SENS, Montpellier mercredi 4 février 2026.
ÉVEIL DES SENS
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-02-04 2026-03-18 2026-04-08 2026-05-06 2026-06-03
Le plaisir de découvrir avec les tout-petits !
Un moment chaleureux pendant lequel les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs familles (grands frères/sœurs bienvenus) viennent découvrir le plaisir des mots, des images et des sons, mais aussi bouger, toucher, goûter, sentir….
Séances spéciales du 18 mars (durée 30 minutes)
Venez découvrir l’OA-livre, grand livre en bois invitant aux récits imaginaires. Pouvant se déplier, se retourner, se traverser, il laisse apparaître de mystérieux paysages. Ce projet a été conçu en 2024 par l’artiste plasticien Julien Martinez pour Graines d’Histoires, le comité de pilotage petite enfance de la médiathèque départementale. L’OA‑livre c’est une découverte à partager, un livre qui se lit avec les yeux, les mains et l’imaginaire
Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation) .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The pleasure of discovering with toddlers!
L’événement ÉVEIL DES SENS Montpellier a été mis à jour le 2025-12-24 par 34 PIERRESVIVES