Eveil des sens Rue Roger Thirode Poligny

Venez découvrir la 1ère soirée à L’Entracte qui mettra en éveil vos sens avec du glamour, du rire, du sensuelle et bien d’autres surprises sans oublier nos intervenants qui vous proposeront leur créations, objets, lingeries etc… afin de vous faire plaisir ou de préparer vos cadeaux de fin d’année.
Sur réservation par téléphone ou en ligne et billetterie sur place (pas de paiement CB) .
Rue Roger Thirode L’Entracte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 14 87 03 fbentracte39@gmail.com
