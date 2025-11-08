Eveil en corps avec Petit Pas Petit Beuzeville

Eveil en corps avec Petit Pas Petit

201 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Et si on prenait un temps pour aborder les émotions et la confiance en famille ? Parcequ’il est essentiel de sensibiliser dès le plus jeune âge, avec des mots simples et adaptés.

Nouveau rendez-vous parent-enfant avec @encorpsetencontes ✨

EVEIL EN CORPS ET DECOUVERTE DE SOI

Lucie est Educatrice de Jeunes Enfants et intervient dans la sensibilisation et accompagne autour de la vie affective et la prévention des violences sexuelles.

Au programme découverte du corps humain, consentement, intimité, adultes de confiance, secrets… des sujets essentiels, abordés en douceur et à hauteur d’enfant.

Et si on prenait un temps pour aborder les émotions et la confiance en famille ?

Parce qu’il est essentiel de sensibiliser dès le plus jeune âge, avec des mots simples et adaptés.

Un moment riche pour grandir ensemble, renforcer le lien et ouvrir la discussion.

Pour les enfants de 3 à 5 ans environ

Sur réservation uniquement. .

201 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 98 47 18 51

English : Eveil en corps avec Petit Pas Petit

How about taking a moment to talk about emotions and trust as a family? Because it’s essential to raise awareness from an early age, using simple, appropriate words.

German :

Wie wäre es, wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen, um in der Familie über Emotionen und Vertrauen zu sprechen? Denn es ist wichtig, schon im frühen Alter mit einfachen und passenden Worten zu sensibilisieren.

Italiano :

Che ne dite di dedicare un po’ di tempo a parlare di emozioni e sicurezza in famiglia? Perché è fondamentale sensibilizzare fin da piccoli, usando parole semplici e appropriate.

Espanol :

¿Qué tal si dedicamos un tiempo a hablar en familia sobre las emociones y la confianza? Porque es fundamental concienciar desde pequeños, con palabras sencillas y adecuadas.

L’événement Eveil en corps avec Petit Pas Petit Beuzeville a été mis à jour le 2025-10-03 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville