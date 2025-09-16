Éveil et Merveilles à la Ferme avec Les Sabots de Laine Saint-Hilaire-Bonneval
Éveil et Merveilles à la Ferme avec Les Sabots de Laine Saint-Hilaire-Bonneval mardi 16 septembre 2025.
Éveil et Merveilles à la Ferme avec Les Sabots de Laine
Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne
Offrez-vous une matinée unique de reconnexion avec la nature et les animaux ! Venez profiter d’un moment de détente et de créativité à la ferme Les Sabots de Laine.
Découverte de la vie de la ferme et nourrissage des animaux. Sophro-atelier créatif sur le thème de la ferme, animé par Catherine Jeannot (Sophrologue) et Cécile Maisonnier.
Pause boisson pour un moment convivial.
Laissez-vous guider dans une ambiance feutrée propice aux échanges. Éveillez vos sens, stimulez votre imagination et repartez avec une création unique !
Cette matinée est proposée en petit groupe (adultes). Réservez dès maintenant ! .
Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 07 79 66 maisonnier.cecile@orange.fr
