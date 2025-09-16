Éveil et Merveilles à la Ferme avec Les Sabots de Laine Saint-Hilaire-Bonneval

Éveil et Merveilles à la Ferme avec Les Sabots de Laine Saint-Hilaire-Bonneval mardi 16 septembre 2025.

Éveil et Merveilles à la Ferme avec Les Sabots de Laine

Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Offrez-vous une matinée unique de reconnexion avec la nature et les animaux ! Venez profiter d’un moment de détente et de créativité à la ferme Les Sabots de Laine.

Découverte de la vie de la ferme et nourrissage des animaux. Sophro-atelier créatif sur le thème de la ferme, animé par Catherine Jeannot (Sophrologue) et Cécile Maisonnier.

Pause boisson pour un moment convivial.

Laissez-vous guider dans une ambiance feutrée propice aux échanges. Éveillez vos sens, stimulez votre imagination et repartez avec une création unique !

Cette matinée est proposée en petit groupe (adultes). Réservez dès maintenant ! .

Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 07 79 66 maisonnier.cecile@orange.fr

English : Éveil et Merveilles à la Ferme avec Les Sabots de Laine

German : Éveil et Merveilles à la Ferme avec Les Sabots de Laine

Italiano :

Espanol : Éveil et Merveilles à la Ferme avec Les Sabots de Laine

L’événement Éveil et Merveilles à la Ferme avec Les Sabots de Laine Saint-Hilaire-Bonneval a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Briance Sud Haute-Vienne