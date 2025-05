Éveil et signes – Compiègne, 24 mai 2025 10:30, Compiègne.

Eveil et signes vous propose un cycle de lecture composé de 4 ateliers parents-enfants (0-3 ans préverbaux). Accompagnés par la psychomotricienne et animatrice Éveil et Signe Ségolène Goezinne, vous découvrirez la lecture d’albums jeunesse en utilisant des signes simples pour communiquer.

Au cours de ce premier atelier de présentation et d’initiation, vous pourrez vous inscrire pour les 3 ateliers suivants prévus les samedi 7 et 21 juin, 5 juillet. 0 .

