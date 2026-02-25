Eveil Harmonieux Mai’be Caen

Eveil Harmonieux

Mai’be 80 boulevard Dunois Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Un cercle de femmes en mouvement…

Nous vous proposons un atelier unique dans la région, une alliance subtile entre danse tahitienne et sophrologie.

Un temps pour vous, pour vibrer, respirer, ressentir.

La danse tahitienne, ancrée dans le bassin et portée par le rythme, réveille l’énergie féminine, libère les émotions et reconnecte à la puissance douce du corps.

La sophrologie enveloppe cette exploration de calme, de conscience et d’écoute intérieure.

Ensemble, elles créent une expérience profondément vivante

– se déposer

– oser s’exprimer

– retrouver confiance

– se relier à sa féminité

– harmoniser corps et esprit

Un moment joyeux, intense et bienveillant, accessible à toutes, pour se reconnecter à soi dans la douceur et la force.

Offrez-vous cette parenthèse. .

Mai’be 80 boulevard Dunois Caen 14000 Calvados Normandie +33 9 86 60 45 28 amandine@mai-be.fr

English :

A circle of women in motion?

We offer you a unique workshop in the region, a subtle alliance between Tahitian dance and sophrology.

A time for you to vibrate, breathe and feel.

