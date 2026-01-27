Eveil lecture Médiathèque de Bodilis Bodilis
Eveil lecture Médiathèque de Bodilis Bodilis jeudi 5 février 2026.
Eveil lecture
Médiathèque de Bodilis 10, rue Notre Dame Bodilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 09:30:00
fin : 2026-02-05 10:15:00
Date(s) :
2026-02-05 2026-03-05
L’animation du jeudi matin est faite pour les tout-petits (3 mois 3 ans) !
Au programme des livres, des histoires, des comptines, des jeux de doigts.
L’accès est libre et sans inscription. .
Médiathèque de Bodilis 10, rue Notre Dame Bodilis 29400 Finistère Bretagne +33 6 20 71 62 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eveil lecture
L’événement Eveil lecture Bodilis a été mis à jour le 2026-01-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX