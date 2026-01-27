Eveil lecture Médiathèque de Bodilis Bodilis

Eveil lecture

Médiathèque de Bodilis 10, rue Notre Dame Bodilis Finistère

Début : 2026-02-05 09:30:00

fin : 2026-02-05 10:15:00

L’animation du jeudi matin est faite pour les tout-petits (3 mois 3 ans) !

Au programme des livres, des histoires, des comptines, des jeux de doigts.

L’accès est libre et sans inscription. .

