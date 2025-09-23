Éveil Ludik Médiathèque l’Estuaire La Richardais
Éveil Ludik
Médiathèque l’Estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 10:00:00
fin : 2025-09-23 11:30:00
Date(s) :
2025-09-23
Matinée d’éveil ludique animée par la ludothèque LUDIK.
Plaisir de découvrir de nouvelles activités, s’initier au jeu libre, s’inventer ou écouter des histoires c’est bon pour les bébés ! Pour les de 3 ans, accompagnés d’un adulte.
Sur réservation auprès de la médiathèque. .
Médiathèque l’Estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 91 28
