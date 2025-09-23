Éveil Ludik Médiathèque l’Estuaire La Richardais

Médiathèque l’Estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-23 10:00:00

fin : 2025-09-23 11:30:00

2025-09-23

Matinée d’éveil ludique animée par la ludothèque LUDIK.

Plaisir de découvrir de nouvelles activités, s’initier au jeu libre, s’inventer ou écouter des histoires c’est bon pour les bébés !­ Pour les de 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Sur réservation auprès de la médiathèque. .

Médiathèque l’Estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 91 28

