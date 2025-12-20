Éveil Ludik, Médiathèque L’Estuaire La Richardais
Éveil Ludik
Médiathèque L’Estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-17 11:30:00
2026-02-17
Matinée d’éveil ludique animée par la ludothèque LUDIK.
Plaisir de découvrir de nouvelles activités, s’initier au jeu libre, s’inventer ou écouter des histoires c’est bon pour les bébés !
Pour les de 3 ans, accompagnés d’un adulte.
Sur réservation auprès de la médiathèque. .
Médiathèque L’Estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 91 28
English :
