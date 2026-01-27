Eveil Ludik Médiathèque Saint-Lunaire
Eveil Ludik Médiathèque Saint-Lunaire mardi 3 février 2026.
Eveil Ludik
Médiathèque 75, boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-03 10:00:00
fin : 2026-02-03 11:30:00
Date(s) :
2026-02-03
La médiathèque de Saint-Lunaire et la ludothèque Ludik accueillent les jeunes enfants entre 6 mois et 4 ans, accompagnés d’un adulte, autour de jeux et d’histoires.
Animation libre et gratuite. Nombre de places limité. .
Médiathèque 75, boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
