Eveil Ludik Médiathèque Saint-Lunaire

Eveil Ludik

Médiathèque 75, boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 10:00:00

fin : 2026-02-03 11:30:00

Date(s) :

2026-02-03

La médiathèque de Saint-Lunaire et la ludothèque Ludik accueillent les jeunes enfants entre 6 mois et 4 ans, accompagnés d’un adulte, autour de jeux et d’histoires.

Animation libre et gratuite. Nombre de places limité. .

Médiathèque 75, boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Eveil Ludik Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-01-27 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme