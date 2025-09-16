Eveil lumineux Place Bellegarde Bergerac

Eveil lumineux Place Bellegarde Bergerac mardi 16 septembre 2025.

Eveil lumineux

Place Bellegarde Ludothèque Bergerac Dordogne

Eveil lumineux pour les 0-5 ans accompagnés d’un adulte avec Pitchouns & Grands.

Environnement multisensoriel qui permet d’éveiller leurs sens de manière apaisante et amusante. .

Place Bellegarde Ludothèque Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

