Eveil lumineux Place Bellegarde Bergerac mardi 16 septembre 2025.
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-16
2025-09-16
Eveil lumineux pour les 0-5 ans accompagnés d’un adulte avec Pitchouns & Grands.
Environnement multisensoriel qui permet d’éveiller leurs sens de manière apaisante et amusante. .
Place Bellegarde Ludothèque Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr
