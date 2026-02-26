Eveil Musical 0-3 ans ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 14 mars, 11h00 15 €

Ces ateliers parent-enfants permettront aux tout-petits de manipuler des instruments et de s’éveiller en collectif

Eveil musical 0-3 ans

### avec Elsa Poinat

Selon une thématique définie en amont, ces ateliers parent-enfants permettront aux tout-petits de manipuler des instruments et de s’éveiller en collectif. Nous chanterons tous ensemble et des jeux musicaux seront proposés afin de partager un moment de complicité.

Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

Début : 2026-03-14T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T11:45:00.000+01:00

http://www.ara-asso.fr https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-eveil-musical-0-3-ans-14-03-2026

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50



