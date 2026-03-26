Eveil Musical 0-3 ans ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix
Eveil Musical 0-3 ans ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix samedi 4 avril 2026.
Eveil Musical 0-3 ans ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 4 avril, 10h00 15 €
Ces ateliers parent-enfants permettront aux tout-petits de manipuler des instruments et de s’éveiller en collectif
Eveil musical 0-3 ans
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### avec Elsa Poinat
Selon une thématique définie en amont, ces ateliers parent-enfants permettront aux tout-petits de manipuler des instruments et de s’éveiller en collectif. Nous chanterons tous ensemble et des jeux musicaux seront proposés afin de partager un moment de complicité.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-04T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-04T11:00:00.000+02:00
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http://www.ara-asso.fr https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-eveil-musical-0-3-ans-04-04-2026
ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord
accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50
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