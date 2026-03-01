Eveil Musical 0-3 ans Roubaix

Eveil Musical 0-3 ans

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14 11:45:00

Date(s) :

2026-03-14

Eveil musical 0-3 ans

———————

### avec Elsa Poinat

Selon une thématique définie en amont, ces ateliers parent-enfants permettront aux tout-petits de manipuler des instruments et de s’éveiller en collectif. Nous chanterons tous ensemble et des jeux musicaux seront proposés afin de partager un moment de complicité.

Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

English :

Eveil musical 0-3 years

———————

### with Elsa Poinat

Based on a theme defined in advance, these parent-child workshops will enable toddlers to manipulate instruments and learn as a group. We’ll sing together and play musical games to share a moment of complicity.

For children aged 0-3 and their parents.

